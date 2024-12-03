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        Haberler Ekonomi Enerji Akbank'tan Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'ne 100 milyon dolarlık yeşil finansman - Enerji Haberleri

        Akbank'tan Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'ne 100 milyon dolarlık yeşil finansman

        Akbank, Enerjisa Enerji Üretim'in 750MW'lık rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımı için 100 milyon dolarlık yeşil finansman sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:16
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        Akbank'tan Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'ne finansman
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        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Akbank olarak 2030 yılına kadar 800 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefimiz bulunuyor. Bu kapsamda 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla, 352 milyar TL’ye ulaşmış durumdayız. Enerjisa Üretim’e sağladığımız 100 milyon dolarlık yeşil finansmanla bu alandaki kararlılığımızın altını çizen bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

        Gür, açıklamalarına şöyle devam etti "2016 yılı itibarıyla, enerji üretimi alanında, yalnızca yenilenebilir enerji üretimi projelerini kredilendirdik. Dışa bağımlılığı azaltmak için kapasite artışı, hibrit ve öz tüketim santral yatırımlarını odağımıza aldık. Bugün geldiğimiz noktada Akbank’ın toplam enerji portföyünde yenilenebilir enerji payı yüzde 76’ya ulaştı. Yenilikçi ve sürdürülebilir finansman çözümlerimizle Türkiye’nin ekonomik ve çevresel geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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        Toplam finansman tutarı 1 milyar dolar olan RES projesi, Akbank’la birlikte U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Proparco, JPMorgan, HSBC, KfW IPEX-Bank ve Deutsche Investitions gibi önemli finans kuruluşlarının desteğiyle yürütülüyor. Aydın, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kurulması planlanan santrallerin yılda 2.51 TWh elektrik üretmesi bekleniyor.

        Yatırımla birlikte Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli üretimin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

        Enerjisa Enerji Üretim’in bu yatırımı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın YEKA RES-2 Modeli kapsamında gerçekleşmesi açısından da büyük önem taşıyor.

        * Haberin görseli Enerjisa Üretim'in kendi sitesinden servis edilmiştir.

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