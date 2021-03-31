Akbank’tan WinWin Hesap!

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Akbank, birikim yapmak isteyen müşterileri için yeni bir ürünü hayata geçirdi. Akbank Mobil üzerinden WinWin Hesap açan müşteriler artık yaptıkları harcamalar ve ödemeler ile mevcut faizlerini yükseltme imkanına sahip oluyor. Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz “WinWin Hesap sahibi müşteriler, birikim tutarları çok yüksek olmasa ve ilgili ay içinde ödeme işlemi gerçekleşmese de %16,50 gibi yüksek bir faiz oranından yararlanabiliyorlar. Üstelik bu oran hesaba günlük işlediğinden müşterilerimizin aylık kazancını artırıyor. Bu faiz oranını daha da yükseltmek isteyen müşterilerimiz, ay boyunca vadesiz hesaplarından yapacakları ödeme ve banka kartından yapacakları harcama tutarlarına göre, WinWin Hesap ortalama bakiyesi üzerinden bir ek faiz hak ediyor, faiz tutarı sonraki ayın ilk iş gününde toplu olarak hesaplarına yansıyor. Sonuçta rutin bankacılık ödemeleriniz ile finansal işlemleriniz WinWin Hesap ile ek faize dönüşüyor ve hesabınızın oranını %18,00’e kadar yükseltmek mümkün oluyor.” dedi.

ÖDEMELERLERLE DE KAZANDIRIYORUZ

Otomatik fatura talimatı ve düzenli ödeme işlemlerinde ek faiz fırsatı sunan WinWin Hesap ile ilgili Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce “Akbank Mobil’de müşterilerimize birçok yenilikçi ürün sunarak onların finansal hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin Akbank Mobil’den açabilecekleri WinWin Hesap da bu vizyonumuzu yansıtan en yeni ürünümüz. Müşterilerimiz hesaplarını açtıktan sonra yine Akbank Mobil’den güncel faiz oranlarını, ek faiz kazanmak için yapmaları gereken finansal işlem tutarını ve hatta geçmiş işlemlerine göre onlar için önerdiğimiz işlemleri son derece yalın ekranlarla görüntüleyebiliyor, kazançlarını yönetebiliyor. Önümüzdeki dönemde de Akbank Mobil’de ayrıcalıklı hizmetler sunmaya, Akbanklı müşterilerimize mükemmel bankacılık deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.