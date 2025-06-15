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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akçansa'nın tüm çimento fabrikaları Altın Seviye CSC Sertifikalı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Akçansa'nın tüm çimento fabrikaları Altın Seviye CSC Sertifikalı oldu

        Akçansa Samsun Ladik Fabrikası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi'nce (CSC) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası'nı altın seviyede aldı. Şirket, Ladik Çimento Fabrikası'nın da altın seviye CSC Sertifikası almasıyla, Türkiye'deki tüm çimento fabrikaları bu unvanı taşıyan ilk yapı malzemeleri üreticisi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 13:07 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:34
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        Akçansa'nın tüm çimento fabrikaları Altın Seviye CSC Sertifikalı oldu
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        Akçansa Ladik Fabrikası, sertifikasını altın seviyede alırken, puanı 90,99 oldu.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Ladik Çimento Fabrikası’nın da altın seviye CSC Sertifikası almasıyla, tüm çimento fabrikaları bu seviyede CSC sertifikasına sahip tek şirket Akçansa oldu.

        ‘Gelecek için sorumlu çalışma’ yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz sürdürülebilirliği işlerinin merkezine koyarak uzun yıllardır çevreyle uyumlu üretimi benimsediklerini söyledi. Yılmaz, “Tüm çimento fabrikalarımızın altın seviye CSC sertifikasına sahip olması, yalnızca çevresel değil, sosyal ve yönetişimsel alanlarda da uluslararası standartlarda çalışmalara imza attığımızı göstermesi açısından değerli. Türkiye’de bu unvana sahip ilk ve tek yapı malzemeleri üreticisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir yarınlar için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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