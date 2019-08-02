Akciğer nakli bekleyen hastalara umut için dernek kurdu

İzmir'de yaşayan Kamil Hamidullah, 2009'da akciğer nakli olmasının ardından nakil bekleyen diğer hastalara ve ailelerine her konuda destek olabilmek için dernek kurdu.

Urla ilçesinde 44 yaşındaki Hamidullah'ın ağabeyine 1991 yılında kalpten akciğerlere giden damarlarda kan basıncının artmasından kaynaklanan Pulmoner Hipertansiyon hastalığı teşhisi konuldu.

Ağabeyini 2 yıl sonra bu hastalıktan kaybeden Hamidullah'ta da 3 yıl sonra aynı hastalığın olduğu belirlendi.

Hastalığıyla ilgili araştırma yapan Hamidullah, ABD'de bir ilaç çalışmasının olduğunu öğrenmesinin ardından tedavi için bu ülkeye gitti.

TÜM MAL VARLIĞINI SATARAK VİYANA'DA BİR HASTANEDE AKCİĞER NAKLİ OLDU

Tekerlekli sandalye ile gittiği Amerika'dan, yürüyebilecek halde dönen Hamidullah, 2009 yılına kadar ilaç tedavisi gördü.

Sağlık sorunları artan Hamidullah, tüm mal varlığını satarak Viyana'da bulunan bir hastanede akciğer nakli oldu.

Sağlığına kavuşmasının ardından, akciğerde görülen ve tedavisi için nakil gerektiren hastalıklarla ilgili araştırmalar yapan Hamidullah, 2018 yılında Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneğini kurdu.

Hem organ bekleyen hastaları hem de ailelerini nakil süreci ile ilgili bilgilendiren Hamidullah, topluma da organ naklinin önemini anlatmaya başladı.

"AKCİĞER NAKLİ OLMAYI BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLUYORUZ"

Kamil Hamidullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığından dolayı çok zor günler yaşadığını, organ beklediği 13 ay boyunca her gün ölmemek için dua ettiğini söyledi.

Sağlığına kavuşmasının ardından hayatını akciğer nakli bekleyen hastalara umut olmaya adadığını belirten Hamidullah, "Benimle aynı düşünen insanlarla bir araya gelerek İzmir merkezli derneğimizi kurduk. Akciğerde görülen nadir hastalıklar üzerine farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Sağlığına kavuşması için akciğer nakli olması gereken hastalara örnek olup, onlara umut olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Hamidullah, akciğer nakli olmayı bekleyenlerin enfeksiyona açık olduğu için çok fazla ev ziyaretleri yapamadıklarını, sosyal medya üzerinden hastalara ulaştığını ifade etti.

Akciğer nakli olmayı bekleyen Serkan Yılmaz ise Hamidullah ile bir yıl önce tanıştığını ve kurduğu derneğe üye olduğunu anlattı.

Kendisini örnek aldığını aktaran Yılmaz, "Kamil ağabey, Türkiye'de akciğer nakli yapılmazken yaşama Viyana'da tutunmuş. Hayatla bağını hiç koparmamış. Bizim en büyük destekçimiz. Gerek yüz yüze gerekse sosyal medyadan nakil ile ilgili sorduğumuz tüm sorulara yanıt veriyor. Onu gördükçe ben de bir gün akciğer nakli olup sağlığıma kavuşacağımı inanıyorum." ifadelerini kullandı.