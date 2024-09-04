Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz'de saat 00.29'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 12 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi
Giriş: 04.09.2024 - 00:58 Güncelleme: 04.09.2024 - 01:00
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.29'da merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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