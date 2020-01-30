Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. İşte 30 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...
AFAD: AKDENİZ'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
AFAD'tan Akdeniz depremine dair yapılan açıklamada; "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi.
— AFAD (@AFADBaskanlik) January 30, 2020
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.30 14:27:10 39.0790 27.8518 3.3 -.- 2.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.30 14:21:34 35.1053 27.8572 5.0 -.- 5.6 5.8 AKDENIZ 2020.01.30 13:33:32 39.1225 27.8107 10.2 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.30 13:17:15 39.0965 27.8142 9.8 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.30 12:57:42 35.9220 27.0857 24.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2020.01.30 12:48:48 38.3412 39.3568 4.1 -.- 1.7 -.- CAKIROGLU-MADEN (ELAZIG) 2020.01.30 12:43:39 34.9418 27.8183 5.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ 2020.01.30 12:33:02 38.9820 27.8100 11.1 -.- 1.8 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.30 12:21:04 34.9698 27.9485 6.9 -.- 3.1 -.- AKDENIZ 2020.01.30 12:20:13 39.0007 27.8197 7.7 -.- 1.7 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.30 12:17:16 38.9665 27.8842 3.7 -.- 1.1 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.30 12:14:57 38.9977 27.8817 2.3 -.- 1.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.30 12:14:27 38.9995 27.9115 5.0 -.- 1.8 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) 2020.01.30 12:13:01 39.1565 27.8398 12.1 -.- 1.4 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.30 12:06:38 38.9142 27.8147 16.0 -.- 1.2 -.- AKHISAR (MANISA) 2020.01.30 12:04:27 38.3425 39.1878 14.5 -.- 1.3 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.30 12:01:59 38.9507 27.8010 4.1 -.- 1.3 -.- DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA)
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