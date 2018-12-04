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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Edirne hariç),İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Samsun ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKDENİZ HAVA DURUMU RAPORU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri ile Mersin, Adana'nın batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçeleri ile zamanla il merkezinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU RAPORU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
HAKKARİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
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