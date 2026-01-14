Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Akdeniz foku sahilde görüldü

        Akdeniz foku sahilde görüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde nesli tehlike altındaki türlerden olan Akdeniz foku bir otelin sahilinde karaya çıktı. Otel çalışanlarının beslediği fok, bir süre sonra denize döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz foku karaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya bölgesinde genellikle kayalık bölgelerde nadir olarak görülen, nesli tehlike altındaki türlerden olan Akdeniz foklarından biri dün Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki otelin sahiline çıktı.

        Foku gören otel çalışanları şaşırdı. Hayvanın yaralı olma ihtimalini düşünen çalışanlar durumunu kontrol etti.

        Fokta herhangi bir yaralanma olmadığını gören çalışanlar, hayvanı otelden getirdikleri balıkla besledikten sonra Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) yetkililerine haber verdi.

        Bir süre sahilde gezinen fok yeniden denize dönüp, gözden kayboldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tayland'da inşaat vinci trenin üzerine düştü!

        Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. 

        #Akdeniz foku
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        26 milyon liralık hediye
        26 milyon liralık hediye
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor