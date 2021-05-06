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Akdeniz İhracatçı Birlikleri nisanda 1,31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, nisan ayındaki dış satımlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 1,31 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri nisanda 1,31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
AA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, nisan ayındaki dış satımlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 1,31 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin olumsuzluklarına rağmen ihracatçı firmaların, Türk ürünlerini dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarımsal üretimin yanı sıra tasarım üstünlüğüne sahip sanayi ürünlerinde de söz sahibi olduklarını aktaran Sin, Akdeniz bölgesinin üretim gücünü 215 ülke ve özerk bölgeye yansıttıklarını vurguladı.

Sin, birlik bünyesindeki dış satıma değinerek, "AKİB olarak nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış yakalayıp 1,31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Afrika, Orta Doğu ve Avrupa pazarında 7 kata varan oranlarda rekor artışlara imza attık." ifadesini kullandı.

İhracatı, ürün grubu bazında da değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Sin, şunları kaydetti:

"Yılın dördüncü ayında en fazla ihracatı yüzde 109 artış ve 429,7 milyon dolar değerle Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Yüzde 122 artış sağlayan Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 347,6 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İhracatını yüzde 5 artıran Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 126,5 milyon dolarla üçüncü oldu. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz ihracatını yüzde 41 artırarak 84,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

Sin, nisan ayında en fazla ihracatın 112,3 milyon dolarla Hollanda'ya, 89,7 milyon dolarla Irak'a ve 57,4 milyon dolarla İspanya'ya yapıldığını bildirerek, "Nisan ayında AKİB olarak ihracat hacminde en fazla artışları Nijerya, Lübnan ve Fas pazarında yakaladık. Nijerya'ya ihracatımız yüzde 695 artışla 37,6 milyon dolara, Lübnan'a yüzde 466 artışla 55,8 milyon dolara, Fas'a yüzde 395 artışla 22,9 milyon dolara ulaştı. Hollanda, Rusya, Mısır, ABD, Birleşik Krallık, Ukrayna, Yunanistan ve Fransa pazarlarında da elde ettiğimiz önemli artışlar biz ihracatçılara erken bayram mutluluğu yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

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