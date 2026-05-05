        Akdeniz'in ilk caretta caretta yuvaları İztuzu Sahili'nde

        Akdeniz'in ilk caretta caretta yuvaları İztuzu Sahili'nde

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne gelen nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar yuva yaparak yumurta bırakmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Akdeniz'in ilk caretta caretta yuvaları İztuzu'nda

        İztuzu'nda 'koruma kullanma dengesi' kapsamında yapılan çalışmalarda, kumsaldaki caretta carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarında önemli seviyede artış olurken, yakalanan ivmenin bu yıl da sürmesi öngörülüyor.

        Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) caretta carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Bir süredir bölgede inceleme ve koruma faaliyetlerinde bulunan ekipler, sahilde çalışma yapıyor.

        DEKAMER görevlileri ve gönüllülerce tespit edilen sezonun ilk yuvası kayıt altına alınarak üzeri korunaklı kafesle kapatıldı.

        Sembolü oldukları İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, burada çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.

        Bu süreçte, plajda asılan tabelalarla da caretta carettaların yaşam döngüsü anlatılıyor ve deniz kaplumbağalarının zarar görmemesi için tatilciler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

        YUVALARIN TAMAMI KORUMA ALTINA ALINACAK

        DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu kumsalında izleme ve yuva koruma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün bünyesinde yürüttüklerini söyledi.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaska, "Deniz kaplumbağalarının bu yıl da nisan ayı içerisinde çiftleşmeleri başladı. Mayıs ayı itibarıyla da yuvalamalarına başladılar. Türkiye'de ve Akdeniz'de ilk olarak İztuzu kumsalında 2 Mayıs itibarıyla sezonun ilk yuvasını koruma altına almış olduk" dedi.

        Kaska, gönüllülerle birlikte İztuzu kumsalına yapılan yuvaların tamamını koruma altına alacaklarını, buradan da yavruların başarılı bir şekilde denize gitmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

        EYLÜL SONUNA KADAR YAVRU ÇIKIŞLARI SÜRECEK

        Her bir dişi kaplumbağanın kumsala 3-5 yuva yaptığını ve yumurtlamaların ağustos ortalarına kadar devam ettiğine işaret eden Kaska, "Temmuz sonunda başlayan yavru çıkışları da eylül sonunda kadar devam ederek. Eylül sonunda yavruların tamamı denize gönderilmiş oluyor. Bu sene de başarılı bir sezon geçmesini bekliyoruz. Dalyan Kanalı'nın sıcak su kaynaklarında çiftleşen kaplumbağalar erken yuva yapmaya başlıyor. Bu nedenle Akdeniz'de ilk defa yuvalar İztuzu kumsalında çıkıyor" diye konuştu.

        İztuzu sahiline geçen yıl caretta carettaların 770 yuva yaptığını ve yuvalardan yaklaşık 40 bin yavrunun denize ulaştığını kaydeden Kaska, bu yıl da bölgede aynı oranda yuva oluşmasını beklediklerini ifade etti.

        Caretta carettaların genelde balıkçı ağlarına takılma, tekne çarpması gibi faktörlerle yaralandığına dikkati çeken Kaska, bu dönem içinde daha dikkatli olunması uyarısında bulundu.

