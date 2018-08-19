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Akhisarspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

Akhisarspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da... Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa kaybeden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a kaybeden Akhisarspor'a konuk oldu. Akhisarspor, 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda 1-1'i yakaladı ve mücadele berabere sona erdi. Çaykur Rizrespor'un golünü 28. dakikada Vedat Muriqi attı. Akhisarspor'un golünü ise 66. dakikada Mustafa Yumlu attı. Akhisarspor'da Yevhen Seleznyov ilk yarının son anlarında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonuçla ilk iki hafta sonunda her iki takım da ilk puanını aldı. İşte Akhisarspor - Çaykur Rizespor maçının tüm detayları...

19 Ağustos 2018 Pazar, 21:16:18 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa kaybeden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a kaybeden Akhisarspor'a konuk oldu. Akhisarspor, 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda 1-1'i yakaladı ve mücadele berabere sona erdi. Akhisarspor'da Yevhen Seleznyov ilk yarının son anlarında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk iki haftanın ardından her iki takım da ilk puanını aldı.  

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Akhisarspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

 3. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Mustafa Yumlu'nun uzun pasında Seleznyov topu önünde buldu. Ukraynalı vuruşunu yaptı ama top direkte patladı.

Bu kez 14. dakikada Rizespor savunmasında yapılan hatada Bilal, ceza sahası dışından içeriye bıraktı. Manu'nun şutunda top bir kez daha direkten döndü.

Baskısını artıran Rizespor aradığı golü 28. dakikada buldu. Umar Aminu sol kanattan topu sürdü, pasını Samudio'ya attı. Samudio'nun "Al da at" dercesine bıraktığı Muriqi golünü attı: 0-1.

45+3'te Rizespor ikinci gole yaklaştı. Müsait pozisyondaki Musa'nın şutu üstten auta çıktı.
Son bölümde ilginç bir an yaşandı. Yaşanan pozisyonun ardından hakem Serkan Çınar VAR'a başvurdu. Serkan Çınar, rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Yevhen Seleznyov'u kırmızı kartla oyundan attı. Ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

İlk yarı Rizespor'un üstünlüğüyle tamamlandı: 0-1.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, golü 66'da buldu. Ömer Bayram'ın ceza sahası dışından gönderdiği topta Mustafa Yumlu sağ çaprazda hareketlendi. Rakibini çalımlayan Mustafa Yumlu, golünü atıp skora denge getirdi: 1-1. 

Akhisarspor'da son anlarda Elvis Manu net bir fırsatı değerlendiremedi.

Kalan bölümde ataklar sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU 

STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Serkan Çınar , Süleyman Özay , Erdem Bayık

AKHİSARSPOR: Fatih, Ömer Bayram, Mustafa, Caner, Vrsajevic, Sissoko, Bilal Kısa, Manu, Sergio, Lopes (Güray dk. 22), Seleznov
YEDEKLER: Lukac, Aykut, Eray, Onur, Onurcan, Josue, Larsson, Bora, Kadir
TEKNİK DİREKTÖR: Saffet Susic

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Brabec, Fink, Saadanne, Robin Yalçın, Musa Çağıran, Ali Çamdalı, Aminu Umar, Muriqi, Samudio
YEDEKLER: Ujkani, Traore, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Oğulcan, Süleyman, Orhan
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez


 

 

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