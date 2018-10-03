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Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. maçında Standart Liege ile karşılaşıyor

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Belçika ekibi Standard Liege'e konuk olacak

03 Ekim 2018 Çarşamba, 12:19 | Güncelleme: AA

Gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, yarın deplasmanda Standard Liege ile karşılaşacak. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak.

Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

Sabah saatlerinde İzmir'den İstanbul aktarmalı olarak Belçika'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte Serginho ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor.

Akhisarspor'un rakibi Standard Liege'in kadrosunda geçen yıl Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic'in yanı sıra Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray'da mücadele eden Luis Pedro Cavanda yer alıyor.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.

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