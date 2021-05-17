30 kişi zehirlenmişti! Nedeni belli oldu! 0:00 / 0:00

İHA

Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde geçen hafta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan vatandaşlar köyün içme suyundan kötü kokuların geldiğini fark etti.

30 KİŞİDE KUSMA VE ATEŞ ŞİKÂYETİ

İHA'da yer alan habere göre suyu kullanmaya devam eden köylülerden 30 kişi kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

İÇME SUYUNDAN ŞÜPHELENİLDİ

Köyde yaşayan başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi.

NUMUNE ALINIP TETKİK YAPILDI

İhbar üzerine köye gelen ekipler köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı’na götürdü.

TEST SONUCU ÇIKTI

Yenicepınar köyünün içme suyunun sağlandığı 2 depodan alınan numuneler üzerine yapılan incelemeler tamamlandı. İnceleme sonucunda su depolarında bulunan klorlama cihazlarının çalışmaması sebebiyle suda organik kirlenme ortaya çıktığı tespit edildi. Ekipler, depolarda şok klorlama yaparak suyun temizlenmesini sağladı.