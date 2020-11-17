Gözlüğü de çıktı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Huawei’nin geçen ay tanıttığı Bluetooth bağlantılı gözlüğü Huawei X Gentle Monster Eyewear II ve yüksek kaliteli kablosuz tam kulaklığı Huawei FreeBuds Studio, Huawei Online Mağaza’da ön satışa sunuldu. Huawei’nin, Güney Koreli optik markası Gentle Monster’ın tasarımıyla geliştirdiği Eyewear II, dışarıya ses sızıntısını engelleyen akustik gizlilik özelliğine sahip.

Yarı-açık şekilde tasarlanan ultra ince hoparlörler, ses sızıntısını ortadan kaldırırken yüksek tanımlı stereo ses performansı sunuyor. Güncellenen Akıllı Etkileşim işlevi ile gelen Eyewear II, 128 mm² geniş diyafram sayesinde titreşimli ses dalgaları üretebiliyor.

Özel konuşmalar için akustik bir tasarıma sahip olan gözlüğün sol çerçeve tarafını sıkıştırarak eşleştirme moduna giriliyor. Kaydırmaya dayalı ses kontrolleri ve çift dokunma sesli kontrolleri gibi çok yönlü dokunma kontrolleri bulunan Eyewear II’de parçaları atlamak veya ses seviyesini ayarlamak için çerçeve tarafı boyunca kaydırmak gerekiyor.

Gözlükte, müziği oynatmak / duraklatmak için sağ çerçeve tarafına çift dokunmak, sesli asistanı uyandırmak için sol çerçeve tarafına iki kez dokunmak, bir aramayı cevaplamak / sonlandırmak için de çerçevenin her iki tarafına çift dokunmak yeterli oluyor.

85 mAh’lil pil barındıran Huawei’nin akıllı gözlüğü, tam şarj ile 5 saatlik ses çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.2 destekli gözlüğün ana çerçevesinde iki silikon mikrofon ve hoparlör için solda ve sağda bir dinamik sürücü birimi bulunuyor.

Siyah renkle gelen Huawei X Gentle Monster Eyewear II’ün Türkiye satış fiyatı 4 bin 999 TL olarak açıklandı. Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunulan Huawei X Gentle Monster Eyewear II’nin gönderilerine 20 Kasım tarihinden sonra başlanacak.

Hi- Fi İÇİN FREEBUDS STUDIO

Çinli teknoloji firmasının Türkiye’de ön satışa sunduğu bir diğer yeni ürün ise Huawei FreeBuds Studio oldu. Hi-Fi düzeyinde bir müzik dinleme deneyimi yaratmak için tasarlanan Huawei FreeBuds Studio, 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Kulaklıktaki akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC),değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor.

Huawei Online Mağaza üzerinde satışa sunulan Huawei FreeBuds Studio, ön siparişe özel Huawei Band 4 Pro ile birlikte 3 bin 499 TL’ye tüketicilere sunuluyor. Huawei FreeBuds Studio’un da gönderimlerine Huawei X Gentle Monster Eyewear II’de olduğu gibi 20 Kasım’dan itibaren başlanacak.