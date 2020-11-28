Akıncı davası sanıkları cezasız kalmadı: Meclis'i bombalayan pilot

Yemen'de Güney Geçiş Konseyine bağlı bir üst düzey komutan ve 4 asker öldü

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarının, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan eylemleri cezası kalmadı.

Bu sanıklar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bombalayan ve Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetlerini yöneten isimlerden eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı da yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Balıkçı, darbeden yaklaşık bir ay önce komutanlığını yaptığı 143. Filo'dan eski Harekat Komutanı kurmay albay Ahmet Özçetin'in emrine atandı. Bunun üzerine yıllık izin hazırlıkları yapan Balıkçı, darbe girişimi yapılacağını öğrenince izne çıkmaktan vazgeçti.

Darbe girişiminden bir gün önce eski yarbay Hakan Karakuş ile jetlerin hedefleri hassas bir şekilde vurmasını sağlayan sniper pod takılı uçakla Kapadokya üzerinde hazırlık uçuşu yaptı.​​​​​​​

Balıkçı, daha sonra darbe girişimde yer alacak pilotlar ile onları kontrol kulesinden yönlendirecek isimlerin bulunduğu toplantıya katıldı. Hakan Karakuş, darbeci pilotlar arasında görev dağılımı yaptıktan sonra sözü Balıkçı'ya verdi. FETÖ'cü pilotları motive eden cümleler kullanan Balıkçı, "Bizim isim listemiz var. Hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz. Bazı generallerden alınmaya başlandı. Sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor. Onlardan önce davranmamız gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Özel Harekat Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı ile o gece bombalanan diğer kamu kurumlarının öncelikli vurulacak hedef olarak işaretlendiği haritanın üzerinde son kontroller yapıldı.

Görev dağılımına göre Balıkçı, kuleden darbeci pilotları yönetecek ekipte yer alıyordu. Ancak ilerleyen saatlerde eski albay Özçetin'in emriyle o da pist başı yaptı. İkinci pilot eski yüzbaşı Selahattin Yorulmaz ile havalanan Balıkçı, Ankara semalarından ses hızı duvarını aşacak şekilde uçtu. Bombalama için kullanılan sistemin arızalanması nedeniyle Balıkçı, üsse dönmek zorunda kaldı.

Bir süre eski pilot Uğur Uzunoğlu ile Aslan-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı uçakla havalanan Balıkçı, 02.35'te TBMM'ye bir GBU-10 bombası attı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı ama TBMM'de hasar meydana geldi.

- Yakalanınca itirafçı oldu

Darbe girişiminden sonra üsten kaçan Balıkçı, Konya'da saklandığı evde polislerce yakalandı.

Savcılık sorgusunda, TBMM'yi bombaladığını kabullenen Balıkçı, bu eylemi nedeniyle çocuklarının yüzüne bakamadığını da itiraf etti.

Balıkçı, savcılıktaki itiraflarıyla darbe girişiminin detaylarını şöyle anlattı:

"Mustafa Azimetli ve Hakan Karakuş, bu gece yarısı geç saatlerde TSK'nin darbe yapacağını, yönetime el koyacağını, asıl darbe girişimini karacıların yapacağını, hava kuvvetlerinin destek unsuru olarak görev yapacağını söyledi. Anlattıklarından darbe girişiminin Türkiye genelinde yapılacağını, kara birliklerinin önemli ölçüde darbe girişimine katılacağını anladım. Son anda ihtiyaç nedeniyle bana uçuş görevi verildi ve ben maalesef TBMM'yi bombaladım. Akıncı Üssü'nde pilotlar toplandığımızda bize kurmay albay Ahmet Özçetin ve onun vasıtasıyla kurmay yarbay Hakan Karakuş, darbenin Silahlı Kuvvetler adına yapılacağını söylemişti. Ancak bu olaylardan sonra ben darbeyi TSK'nın değil, TSK içerisinde önemli bir güce sahip FETÖ'cü subayların yaptığını anladım. Yaptıklarımdan pişmanım. Konya'daki evimiz iki katlıdır. Eşim ve çocuklarım alt katta kaldılar. Ben evin üst katında yalnız kaldım. Eşim ne olduğunu sorduğunda ona TBMM'yi bombaladığımı söyleyemedim. Üstünkörü bir şeyler anlattım. Üst katta çocukları görmeden yalnız kaldım. Çocuklarımla görüşmeyi göze alamadım."

Balıkçı, savcılıkta FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin de önemli bilgiler verdi:

"TSK'daki Fetullahçı yapılanmanın oranı, alt kademede en az general seviyesi kadardır. General seviyesinden biraz üstünde olduğunu değerlendiriyorum. Bu darbe girişiminin Fetullah Gülen'in kontrolünde ona bağlı insanlar tarafından, şu anda FETÖ olarak isimlendirilen yapı mensuplarınca gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü TSK'da emir komuta zinciri dışında bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilecek başka bir grup yoktur. Gerçekleştirdiğim eylemleri samimiyetle anlattım."

Beyanında bildikleriyle ilgili "Samimiyetle anlattım." diyen Balıkçı, mahkemede bunları inkar etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılanan Balıkçı, "yönetici" sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

- Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına "müebbet hapis" cezası, 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 kişinin de bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.