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Akıncı dizisi oyuncuları kimler? İşte Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Akıncı dizisi ekranların yeni projesi olarak karşımıza çıkmakta. ilk fragmanı yayınlanan Akıncı dizisi modern bir halk kahramanı hikayesi anlatacak. Peki, Akıncı dizisi oyuncuları kimler? İşte Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Akıncı dizisi oyuncuları kimler? İşte Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Akıncı dizisinin yönetmeliğini Veli Çelik, senaryosunu Hakan Kandal yapacak. Aksiyon türündeki yeni televizyon dizisi yakında ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

AKINCI KONUSU

Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin detayları belli oldu. Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı yakında ATV'de yayınlanacak.

AKINCI OYUNCULARI

Akıncı dizisinin başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşıyor. Yardımcı karakterlerde ise; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

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