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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılında internet adil kullanım kotasının kaldırılacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan internet kullanıcılarını sevindiren bir açıklama geldi. Cahit Turhan, internet kullanımında uygulanan adil kullanım kotası ile ilgili olarak, "2019 yılında kaldırılacak" dedi.
ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?
Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.
Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.
Türkiye'de Adil Kullanım Kotası
Türkiye'de internet sağlayıcı şirketlerin uyguladığı adil kullanım kotasının denetimi, onayı ve kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu inisiyatifindedir
ABD'de Adil Kullanım Kotası
Federal Temyiz Mahkemesi'nin 14 Haziran 2016 aldığı karar doğrultusunda ABD'de AKK resmen yasaklanmıştır. Yalnızca AKK'nın kaldırılmasıyla sınırlı kalmayan bazı kararlar da alınmıştır;
- Ağ tarafsızlığı kurallarının onaylanması,
- ISS'lerin kullanıcıların İnternet'ine müdahale etmesine engelleme getirilmesi,
- Ağ tarafsızlığı kurallarına uyulması,
- ISS'lerin trafiği tamamen bloklaması ya da engellemesini (adil kota) ya da tam tersine daha çok para ödeyenlere daha hızlı internet verilmesini yasaklanması.
|Paket Lansmanındaki
İndirme Hızı - Alt Sınır
|Paket Lansmanındaki
İndirme Hızı - Üst Sınır
|Uygulanacak Asgari AKN
Sonrası İndirme Hızı
|4 Mbit/sn
|8 Mbit/sn
|3 Mbit/s
|8 Mbit/sn üzeri
|16 Mbit/sn
|5 Mbit/sn
|16 Mbit/sn üzeri
|24 Mbit/sn
|8 Mbit/sn
|24 Mbit/sn üzeri
|50 Mbit/sn
|16 Mbit/sn
|50 Mbit/sn üzeri
|100 Mbit/sn
|24 Mbit/sn
|100 Mbit/sn üzeri
|500 Mbit/sn
|32 Mbit/sn
|500 Mbit/sn üzeri
|1000 Mbit/sn
|64 Mbit/sn
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