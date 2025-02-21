AKM'de Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları yankılanacak

Bir yanda, güçlü bir rock kültürü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca, bir yanda, 200’den fazla bestesi olan, birçok dilde şarkıları söylenen, Türkiye’nin bir manada sanat elçisi olan Barış Manço...

Bu iki çağdaş halk ozanının hafızalara yer etmiş şarkılarından oluşan repertuarda, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç sanatseverlere İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) nostalji dolu bir gece yaşatacak.

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Konserin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor. Barış Manço & Cem Karaca - İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; 1 Mart 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.