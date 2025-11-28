AKM’de bu hafta sanatseverleri bekleyen etkinlikler

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 1-7 Aralık tarihinde birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak.

ROMEO VE JULIET

William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev’in yorumuyla AKM sahnesine taşınıyor. Romeo ve Juliet’in trajik hikȃyesi, Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi ile unutulmaz bir görsel ve işitsel şölene dönüşüyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircinin beğenisine sunuluyor.

REKLAM

Romeo ve Juliet-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 3 Aralık saat 20.00’de, 6 Aralık saat 15.00’te AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

ELIOTT TORDO

Fransız besteci ve yapımcı Eliott Tordo, geleneksel Çin kemanı Erhu’yu modern prodüksiyon teknikleriyle birleştirerek Doğu ile Batı arasında benzersiz bir köprü kuruyor. Geleneksel Çin ezgilerini sinematik tınılar ve elektronik dokularla harmanlayan sanatçı, duygusal derinliğiyle dinleyicileri büyülüyor. Eliott Tordo, AKM sahnesinde kültürleri birleştiren enerjisi ve ruhu dönüştüren performanslarıyla unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Eliott Tordo; 4 Aralık saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI (İDSO) DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank konserleri Aralık ayında da birbirinden seçkin sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Aralık ayının ilk konserinde Sırp kemancı Robert Lakatos, zengin keman edebiyatının teknik açıdan en zor eserleri arasında sayılan H. Wieniawski’nin Birinci Keman Konçertosu’nu yorumlayacak. Konserin ikinci bölümünde ise kariyerini farklı coğrafyalarda yürüttüğü projelerle uluslararası bir boyuta taşımış olan İtalyan şef Alphonso Scarano yönetimindeki orkestra, büyük besteci F. Mendelssohn’un, “İskoç” başlığını taşıyan Üçüncü Senfonisi’ni seslendirecek. REKLAM İDSO DenizBank Konserleri; 5 Aralık saat 20:00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ-SAGALASSOS ANTİK MİRASIN MELODİSİ Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi AKM’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Aralık ayının ilk cumartesi sabahı “Sagalassos Antik Mirasın Melodisi” başlığıyla gerçekleşecek konserde; flütte Hakan Halit Turgay, keman ve violinde Rüzgar Turgay, piyanoda Özgür Deniz Akalın, Philippe Gaubert, Astor Piazzolla gibi ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Sagalassos Antik Mirasın Melodisi; 6 Aralık saat 11:00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de. İTİRAZIM VAR SENFONİK MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI Türk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses’in hafızalara kazınmış eserleri, senfonik düzenlemelerle AKM sahnesinde dinleyiciyle buluşacak. Şefliğini ve orkestrasyonlarını Musa Göçmen’in üstlendiği Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları konserinde, güçlü sesiyle Hakan Taşıyan solist olarak yer alacak.

REKLAM İtirazım Var Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları; 6 Aralık saat 21:30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. FARID FARJAD ESERLERİ KONSERİ “Kemanı ağlatan adam” olarak anılan dünyaca ünlü keman virtüözü Farid Farjad’ın eserleri, keman sanatçısı Ercan Köktürk tarafından seslendirilecek. Farjad’ı rol model alan Köktürk, kendisinden izin alan tek sanatçı olarak Farjad repertuvarını sahnede dinleyiciyle buluşturacak. .png Farid Farjad Eserleri Konseri; 7 Aralık saat 20:30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. ŞAKİR PAŞA AİLESİNİN BEŞ HARİKASI Türk sanatının en etkileyici ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin beş önemli sanatçısının eserlerini bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası” sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Türk modern sanatının gelişim sürecine ışık tutan sergide; edebiyat ile resim arasında kurduğu bağla dikkat çeken ve Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk modern sanatının öncülerinden Fahrelnissa Zeid, Türkiye’de gravür sanatının öncülerinden Aliye Berger, Türk soyut ekspresyonizminin en önemli temsilcilerinden Nejad Melih Devrim ve modern seramik sanatının öncülerinden Füreya Koral’ın eserleri yer alıyor. Resim, gravür ve seramik çalışmalarının yanı sıra sergide; Şakir Paşa ailesine ait eskizler, fotoğraflar ve arşiv belgeleri de sergileniyor. Yaklaşık 100 eserin görülebildiği seçki, disiplinler arası yaklaşımıyla bir ailenin kültürel mirasını kapsamlı bir biçimde sanatseverlere sunuyor.

REKLAM Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası Sergisi; 6 Ekim – 14 Aralık tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda. SALVADOR DALÍ: SÜRREALİZMİN BAŞYAPITLARI “Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları” sergisi, 20. yüzyılın en etkileyici ve sıra dışı sanatçılarından Salvador Dalí’nin hayal gücünün derinliklerine bir yolculuk sunuyor. AKM Galeri’de açılan sergide, Dalí’nin zaman, bilinçaltı ve gerçeklik algısını sorgulayan ikonik eserleri yer alıyor. Sanatçının sürrealizme kazandırdığı özgün teknikler ve çarpıcı görsel dili, ziyaretçilere hem estetik hem de düşünsel bir deneyim vadediyor. Bu seçki, Dalí’nin sanat tarihindeki dönüştürücü rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları; 7 Ekim – 30 Aralık tarihleri arasında AKM Galeri’de. HENRİ MATİSSE: ŞEKİLLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU “Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru” sergisi, modern sanatın öncülerinden Matisse’in yaratıcı dünyasını AKM Çok Amaçlı Salonu’na taşıyor. Fovizm’in kurucularından olan, parlak renk paletleri ve yalın formlarla estetik anlayışta devrim yaratan Matisse’nin eserleri sanatseverleri farklı bir dünyanın içine alıyor. Resimden heykele, vitraydan illüstrasyona uzanan çok yönlü üretimiyle Matisse, biçim ve rengin uyumlu birlikteliğini gözler önüne seriyor. Bu özel seçki, izleyiciyi sanatçının sadeleşen anlatımı ve derinlikli renk anlayışıyla buluşturuyor.