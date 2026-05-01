        Haberler Bilgi Gündem AKOM uyardı! 1 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 1 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşlar özellikle büyük şehirlerde hava durumunu yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 Mayıs günü plan yapacak olanlar için yağmur, rüzgâr ve sıcaklık değerleri merak konusu olurken, Meteoroloji'den gelecek son tahminler de araştırılıyor. Peki 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl olacak? İşte güncel tahminler ve detaylar…

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 01:52 Güncelleme:
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken hava durumu tahminleri özellikle büyük şehirlerde merak ediliyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM’un son değerlendirmelerine göre, 1 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün içinde aralıklarla devam edebilecek yağışlar nedeniyle sıcaklıkta düşüş yaşanabileceği belirtilirken, tatil planı yapan vatandaşlar “İstanbul’da hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İzmir ve Ankara için 1 Mayıs hava durumu tahminleri…

        1 MAYIS CUMA HAVA DURUMU

        Cuma günü yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında yaygın gökgürültülü sağanak ve sağanak yağışlar bekleniyor.

        TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

        Sadece Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri yağıştan nispeten daha az etkileniyor. Bu yaygın yağışlı sistemle birlikte özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir derecede (birkaç derece) düştüğü ve yurdun genelinde serin, yağışlı bir havanın hakim olduğu görülüyor.

        1 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU

        Kuvvetli Yağmurlu 9°C 12°C

        1 MAYIS ANKARA HAVA DURUMU

        Yağmurlu 9°C 18°C

        1 MAYIS İZMİR HAVA DURUMU

        Sağanak Yağışlı 12°C 19°C

        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Final-Four kapısını araladı!
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
