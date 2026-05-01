1 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 1 Mayıs hava durumu tahminleri
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşlar özellikle büyük şehirlerde hava durumunu yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 Mayıs günü plan yapacak olanlar için yağmur, rüzgâr ve sıcaklık değerleri merak konusu olurken, Meteoroloji'den gelecek son tahminler de araştırılıyor. Peki 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl olacak? İşte güncel tahminler ve detaylar…
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken hava durumu tahminleri özellikle büyük şehirlerde merak ediliyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM’un son değerlendirmelerine göre, 1 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün içinde aralıklarla devam edebilecek yağışlar nedeniyle sıcaklıkta düşüş yaşanabileceği belirtilirken, tatil planı yapan vatandaşlar “İstanbul’da hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İzmir ve Ankara için 1 Mayıs hava durumu tahminleri…
1 MAYIS CUMA HAVA DURUMU
Cuma günü yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında yaygın gökgürültülü sağanak ve sağanak yağışlar bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
Sadece Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri yağıştan nispeten daha az etkileniyor. Bu yaygın yağışlı sistemle birlikte özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir derecede (birkaç derece) düştüğü ve yurdun genelinde serin, yağışlı bir havanın hakim olduğu görülüyor.