Akraba ziyaretinde pencereden düşen çocuk öldü

Akraba ziyaretinde sineklik takılı pencereden düşen çocuk öldü
Ankara'da, akraba ziyaretinde apartmanın 2'nci katındaki sineklik takılı pencereden düşen 3 yaşındaki Umutcan, hastanede hayatını kaybetti
Ankara'da 2'nci kattaki dairenin penceresinden düşen Umutcan Göçen (3), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. İsmail ile Fatma Göçen çifti, çocukları Umutcan'la aynı mahallede oturdukları teyzeleri Gülay Terlemez'in evine gitti.
Sineklik takılı pencereden dışarı bakan Umutcan, dengesini kaybedince 2'nci kattan beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Göçen'in cenazesi, öğle vakti Karadana Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.