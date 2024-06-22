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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akrabalar arasında çıkan kavgada, baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Akrabalar arasında çıkan kavgada, baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'de akrabaların arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Daha önce birbirlerine husumet besleyen akrabaların kavgasında baba ile oğul hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:03 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:06
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        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

        İddiaya göre, Recep D. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni M.T. ilçe girişinde karşılaştı.

        TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

        Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANE YOLUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

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        Hamza Taşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Taş ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

        Yaralı M.T. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Olay yerinden aracıyla ayrılan Recep Dnin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.

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        #Nevşehir
        #akraba kavgası
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