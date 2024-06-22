Akrabalar arasında çıkan kavgada, baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de akrabaların arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Daha önce birbirlerine husumet besleyen akrabaların kavgasında baba ile oğul hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.
İddiaya göre, Recep D. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni M.T. ilçe girişinde karşılaştı.
TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANE YOLUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Hamza Taşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Taş ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Yaralı M.T. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerinden aracıyla ayrılan Recep Dnin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.