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Akrabalar arasındaki köpek tartışması kanlı bitti: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta, Emrah A. (35),beslediği köpeğin araçlara zarar verdiğini ileri süren dayısı Ali Ekşi (42) ile teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi'yi (28) tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Emrah A. jandarma ekiplerince yakalandı

Kahramanmaraş akraba cinayeti
DHA

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Maksutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ekşi, yeğeni Emrah A.'nın ailesine ait köpeğin araçlara zarar verdiğini öne sürerek aileden köpeğe sahip çıkmalarını istedi. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Emrah A. tabanca ile dayısı Ali Ekşi ve kuzeni Fethullah Ali Ekşi'ye tabancayla peş peşe ateş ederek kaçtı.

Mermilerin başlarına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Ali ve Fethullah Ekşi'yi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali ve Fethullah Ekşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri Emrah A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Ekşi ve Fethullah Ekşi'nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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