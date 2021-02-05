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Akrep 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. son bölüm

Akrep dizisi 9. son bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları yayınlanıyor. Akrep 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. son bölüm...

Akrep 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. son bölüm

Akrep dizisinin 9. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Ferda’nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras’ın Berna’yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan’ın adeta kara kutusu olan, Hacer’in eline geçer. Akrep 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. son bölüm...

AKREP 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKREP 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hacer’in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer’in farklı planları vardır. Ne Ferda’ya pabuç bırakacak ne de Perihan’ı üzmesine izin verecektir! Köşeye sıkışan Ferda, sonraki adımını planlarken; Fikret’in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.

Duru’nun, babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda’nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve’ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.

Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken Perihan’ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da “asla kızım olarak kabul etmeyeceğim” dediği Ferda’nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.

Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.

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