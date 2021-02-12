Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonAkrep 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. son bölüm
ABONE OL

Akrep 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 10. son bölüm

Akrep dizisi 10. son bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları yayınlanıyor. Son bölümde hesaba katılmayan bir ölüm meydana geliyor. Akrep 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 10. son bölüm...

Akrep 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. son bölüm

Akrep dizisinin 10. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Duru, babası ile Ferda'nın ilişkisini öğreniyor, Ferda ile Merve kendi evlerine geri dönüyor. Ferda planlarını gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Akrep 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 10. son bölüm...

AKREP 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKREP 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras’ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer’i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.

Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna’yı Ferda’nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir.

Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek’le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras’la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 83. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı...
Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 14. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONAlev Alev 15. yeni bölüm fragmanı...
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? - Bir Zamanlar Çukurova Behice ne zaman...
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi?
Ramo 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 32. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONRamo 32. yeni bölüm 2. fragmanı yayında!
Mucize Doktor Reha Özcan diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Adil Hoca ölüyor mu?
TELEVİZYONMucize Doktor Adil Hoca ölüyor mu?
Kuruluş Osman dizisinin Malhun Hatun'u: Yıldız Çağrı Atiksoy!
TELEVİZYONYıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman'da!
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi açıklandı mı? - Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler?
TELEVİZYONKurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?
Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor, hangi köyde? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi çekildiği yerler
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?
Alev Alev oyuncuları kimler, isimleri ne? Alev Alev konusu ne? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
ÇGHB 2 oyuncuları tam kadro: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim?
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları