Akrep dizisinin 10. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Duru, babası ile Ferda'nın ilişkisini öğreniyor, Ferda ile Merve kendi evlerine geri dönüyor. Ferda planlarını gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Akrep 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 10. son bölüm...

AKREP 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKREP 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras’ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer’i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.

Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna’yı Ferda’nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir.

Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek’le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras’la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.