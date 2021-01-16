Akrep dizisinin 6. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Aras ile Duru yakınlaşıyor. Ferda'nın planları bu kez işe yarıyor. Merve ile Duru arasında ipler geriliyor. Akrep 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 6. son bölüm...

AKREP 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKREP 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kendi kurduğu oyunda büyük darbe alan Ferda, Merve’yle arasını düzeltemez. Elindeki tüm kozları da kaybedince, çareyi bir kutu ilaç içmekte bulur. Ancak gelişi ile sevindiremediği Perihan’ı, bir kızını daha intihar ile kaybetmenin vicdan yüküyle bırakmak için durumdan haberdar eder.

Ferda’nın intihar ettiğini öğrenen Perihan, başta Ferda olmak üzere herkesi çok şaşırtacak kararlar alacaktır. Diğer yanda; Ferda’nın intiharının nedeni Şahin ve Duru’nun şüphelenmesine neden olur. Kafalarındaki sorulara cevap bulmak için İpek’le konuşmaya giden iki kardeş, babaları ve hayatlarına aniden giren teyzeleri arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenirler.

Perihan’ın yeni kurduğu oyunu çözmeye çalışan Fikret, Ferda ile de artık karşı cephelerdedir! Evin içinde gerilim bir türlü bitmezken, Fikret Selma’yı akşam yemeğine eve getirecektir. Aile sofrası gün geçtikçe kalabalıklaşan evde, gençlerin kafası gelen misafir ile iyice karışacaktır.

Ferda’nın telefonunu ele geçirmek isteyen Fikret, telefonda bulunan fotoğrafları silmek için Perihan’dan sürpriz bir yardım alır. Çünkü Perihan, Ayşem’i bulmuştur. Ayşem ile ilgili bilgiler, ilk önce Ferda’nın telefon şifresini bulmayı sağlayacaktır. Perihan, Ayşem’e ait bilgilerle bundan sonra ne yapacaktır?