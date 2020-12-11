Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Akrep dizisinin Aras'ı Yusuf Çim kim? Yusuf Çim kaç yaşında? İşte Yusuf Çim filmleri, dizileri ve TV şovları

Star TV'nin uzun zamandır tanıtımları yapılan Akrep dizisinde Aras adlı karakteri canlandıracak olan Yusuf Çim, internetin en çok aratılan isimlerinden biri oldu. Akrep dizisinin Aras'ı Yusuf Çim kim? Yusuf Çim kaç yaşında? İşte Yusuf Çim filmleri, dizileri ve TV şovları

Akrep dizisinin Aras'ı Yusuf Çim kim? Yusuf Çim kaç yaşında? İşte Yusuf Çim filmleri, dizileri ve TV şovları

Akrep dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Uzun bir aranın ardından Akrep dizisiyle yine televizyon ekranlarında boy gösterecek olan Yusuf Çim merak ediliyor. Akrep dizisinin Aras'ı Yusuf Çim kim? Yusuf Çim kaç yaşında? İşte Yusuf Çim filmleri, dizileri ve TV şovları

YUSUF ÇİM KİMDİR?

26 Eylül 1991'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Aslen Giresun Alucralı olan 3 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisi katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp, Lauren, Hatemoğlu, Polo, Mango, Marks&Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.

İlk oyunculuk kariyeri'nde Leo Medya Yapım şirketi ile anlaştı. Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014 Aralık ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde oynamıştır. Gold Yapım'ın 2015 Haziran ayından itibaren Star Tv'de yayınlanmakta olan başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Burak Mazharoğlu" karakterini canlandırmıştır. Gold Yapım'ın 2016 Nisan ayında yayınlanmaya başlayan Hanım Köylü adlı dizide Gülsim İlhan Ali ile başrolü paylaşmıştır.

YUSUF ÇİM ALBÜMÜ

Müzik kariyeri 2013 Ağustos'ta çıkardığı "Olsun Bi Kere" EP Albümüyle başladı. Albümde Olsun bi kere parçası 4 ayrı versiyonda mevcut.

YUSUF ÇİM FİLMLERİ DİZİLERİ VE TV ŞOVLARI

YılYapımRolNotlar
2014EzraBaşkomiser MustafaBaşrol oyuncusu
2015PiramitKendisiProgram sunucusu
2015Çilek KokusuBurak MazharoğluBaşrol oyuncusu
2016Hanım KöylüFerit SabitBaşrol oyuncusu
2017İçimdeki FırtınaEmre BademliBaşrol oyuncusu
2017Seven Ne YapmazOzan EkinsoyBasrol Oyuncusu
2018ServetCan YiğitBașrol oyuncusu
2020Kazara AşkEmir MeteBaşrol oyuncusu
2020İyi Günde Kötü GündeEdizKonuk oyuncu
2020-AkrepArasBaşrol oyuncusu

Sinema

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle (2019)
Hababam Sınıfı Yeniden (2019)
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (2020)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyu
BİYOGRAFİAkrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim?
Akrep dizisinin Perihan'ı Demet Akbağ kim? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? İşte Demet Akbağ'ın filmleri ve
BİYOGRAFİAkrep dizisinin Perihan'ı Demet Akbağ kim?
Korona virüsten hayatını kaybeden Kim Ki-duk kimdir? İşte Kim Ki-duk filmleri
BİYOGRAFİKim Ki-duk kimdir?
Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında ve aslen nerelidir?
BİYOGRAFİAyça Ayşin Turan kimdir?
İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİİbrahim Çolak kimdir?
Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİGonca Vuslateri kimdir?
Sevcan Yaşar kimdir? İşte Sevcan Yaşar hakkında merak edilenler: boyu, kilosu, yaşı, hayatı, dizileri...
BİYOGRAFİSevcan Yaşar kimdir?
Nazlı Kayı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nazlı Kayı hayatı
BİYOGRAFİNazlı Kayı kimdir?
Bora Abdo kimdir? Bora Abdo kitapları neler? Bora Abdo taciz suçlaması detayları
BİYOGRAFİBora Abdo kimdir?
Paolo Rossi kimdir? Paolo Rossi neden vefat etti, kaç yaşındaydı?
BİYOGRAFİPaolo Rossi kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X