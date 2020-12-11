Akrep dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Uzun bir aranın ardından Akrep dizisiyle yine televizyon ekranlarında boy gösterecek olan Yusuf Çim merak ediliyor. Akrep dizisinin Aras'ı Yusuf Çim kim? Yusuf Çim kaç yaşında? İşte Yusuf Çim filmleri, dizileri ve TV şovları

YUSUF ÇİM KİMDİR?

26 Eylül 1991'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Aslen Giresun Alucralı olan 3 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisi katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp, Lauren, Hatemoğlu, Polo, Mango, Marks&Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.

İlk oyunculuk kariyeri'nde Leo Medya Yapım şirketi ile anlaştı. Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014 Aralık ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde oynamıştır. Gold Yapım'ın 2015 Haziran ayından itibaren Star Tv'de yayınlanmakta olan başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Burak Mazharoğlu" karakterini canlandırmıştır. Gold Yapım'ın 2016 Nisan ayında yayınlanmaya başlayan Hanım Köylü adlı dizide Gülsim İlhan Ali ile başrolü paylaşmıştır.

YUSUF ÇİM ALBÜMÜ

Müzik kariyeri 2013 Ağustos'ta çıkardığı "Olsun Bi Kere" EP Albümüyle başladı. Albümde Olsun bi kere parçası 4 ayrı versiyonda mevcut.

YUSUF ÇİM FİLMLERİ DİZİLERİ VE TV ŞOVLARI

Sinema

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle (2019)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (2020)

