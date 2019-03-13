Dünyada yaklaşık 150 milyar dolarlık pazara ulaşan denim sektörüne Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni bir kumaş damga vuracak.
Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ile tekstil devi Bossa’nın ortak çalışmasıyla, akrilik elyaftan denim kumaş üretildi. Böylece, dünyada yaklaşık 150 milyar dolarlık pazara ulaşan ve kumaşlar için pamuk, polyester ve viskon karışımı kullanılan denim sektörü akrilik kumaş ile tanıştırıldı.
Aksa Akrilik’in markası olan Acare'nin elyaf ile geliştirdiği denim kumaşının antibakteriyel olduğu ve koku oluşumunun azalmasına olanak sağladığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra yumuşak, esnek, sıcak-serin tutma özelliklerine de sahip olan kumaşın, tüylenme yapmadığı da kaydedildi.
'DAHA ÖNCE DENENMEYEN BİR HAMMADDEYİ KULLANDIK'
Giyimden ev tekstiline, dış mekân kullanımından endüstriyel kullanım alanlarına kadar birçok alanda çözümler sunan akrilik elyaf için yeni kullanım alanları yaratma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, "Bossa ile yaptığımız iş birliğinde Acryluna ürünümüzün alt markası olan Acare elyaf, denim kumaş üretiminde kullanıldı. Böylece denim sektöründe daha önce kullanılmayan bir hammadde kullanılmış oldu. Aksa Akrilik ve Bossa’nın teknoloji güçlerini birleştirmesi sonucu yumuşacık, hijyenik, sıcakta terletmeyen soğukta üşütmeyen bir kumaş geliştirildi" dedi.
Bossa Genel Müdürü Onur Duru da , Avrupa ağırlıklı ihracatlarının yüzde 80’ine yakınını denim kumaşın oluşturduğunu vurgulayarak, "Şirket olarak denim kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojiyi, dünyadaki moda ve trendleri çok yakından takip eden bir şirket olarak, Ar-Ge merkezimizde her ay 50’ye yakın farklı ürün çıkarıyoruz. Aksa ile bu kapsamda yaptığımız iş birliğinde, ilk numunelerimizi ürettik. Yakında seri üretime başlayacağız. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kumaşı ABD ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
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