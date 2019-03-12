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Akşam namazı ezanı saat kaçta okunuyor? Akşam namazı nasıl kılınır?

Akşam namazı ezanı saat kaçta okunuyor? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerin sabah namazı saatleri haberimizde yer alıyor. İşte 2019 Diyanet akşam namazı vakitleri...

Giriş: 12.03.2019 - 15:48 | Güncelleme:

"Akşam ezanı kaçta okunuyor?" sorusunun cevabını aramaya başladılar. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da akşam namazı kaçta okunuyor? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

NAMAZ VAKİTLERİ 2019

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AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

AKŞAM NAMAZININ ÜÇ REKAT FARZI

1. Rekat
  • "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettehiyatü okuruz
3. Rekat
  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettehiyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbene dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

AKŞAM NAMAZININ İKİ REKAT SÜNNETİ

1. Rekat
  • "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitak Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhanekeyi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettehiyatu ve Allahüme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

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