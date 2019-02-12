Akşam namazı da ikindi vaktinin çıkması ile birlikte kılınan bir namazdır. Güneş batarken değil de battıktan sonra kılınması gerekir. Peki, akşam namazı nasıl kılınır ve akşam namazı kaç rekattır?

AKŞAM NAMAZININ ÖNEMİ

Dinin direği olarak görülen namaz aynı zamanda İslam’ın şartlarından biridir. Bütün Müslümanlar için farz-ı ayn hükmünde olan namaz günlük beş vakit olmak üzere sabittir. Beş vaktin dışında kalan bazı namazlar dışında diğer namazların büyük bir kısmı vacip ve nafile hükmünde olmaktadır. Farz namazlar dediğimiz beş vakit namaz gün içerisinde belirli bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmaktadır. Adlarından da anlaşıldığı gibi her namaz içerisinde kılınan vakit ile adlandırılmıştır. Akşam namazı da bu namazlardan biridir.

AKŞAM NAMAZININ FAZİLETİ

Allahu Teâlâ’nın emrettiği ibadetlerin başında gelen beş vakit namazdan biri olan akşam namazı kullar için içinde barındırdığı faziletlerle daha da anlamlı bir hale gelmektedir. İnsan ruhu ve bedeni için ayrı ayrı faziletleri olan ve kulların bilmediği gizli sırlarla dolu akşam namazı Peygamberimiz zamanından bu yana 3 rekât farz 2 rekât sünnet olarak kılınmıştır. Her namazın ayrı ayrı faziletleri vardır. Ancak akşam namazı kulların dertlerine şifa olma konusunda günün Rabbine dönüş anlamına gelir ve bereketli bir namaz olarak kulları sarar sarmalar.

Akşam namazı ikindi vakti ve akşam vakti arasındaki günahların bağışlanmasını sağlar. Günün yorucu ve stresli havasından kulu muhafaza ederek maddi ve manevi sıkıntıları giderir. Vücuda sıhhat vererek hastalıklara şifa olur. Namaz kılmış olmanın sevabını almayı sağlar. Kul ile Allah arasındaki manevi yaşantıyı düzenler. Akşam namazı sonrasında edilen dualar kabul olur.

AKŞAM NAMAZI KILANLARI NELER BEKLER?

Akşam namazı tam olarak günün bitişine doğru kılınan bir namazdır. Akşam vakti insanlar için günlük işleri, uğraşları bırakarak eve dönme ve gecenin bastıracak olan karanlığından eve sığınma anlamına gelir. Akşam namazı da kullar için bir sığınma ve dua zamanı olur. Gün içerisinde yaşanan bütün sıkıntıları bir kenara bırakarak sadece Rabbine yönelen kul için akşam namazı manevi bir şölendir. Akşam vaktinin girmesi ile birlikte insanlar günün stres ve yoğunluğunu atmak için dinlendirici ve doyurucu şeyler ararlar. Ramazan ayında da orucun bitişinin akşam vaktinde olması bu sebepledir. Kullar için akşam ezanı demek hem maddi açıdan doyma anlamına gelir hem de manevi yönden kulların sıkıntılarından kurtulması anlamına gelir.

“Gündüzün iki tarafında (öğle ve ikindi vakitlerinde) ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde (akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde) ise namazı hakkıyla eda et! Muhakkak ki iyilikler, (büyük günahlardan kaçınmak şartıyla) kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir nasihattir.” Kur’an-ı Kerim’de de buyurulduğu gibi kötülüklerden alıkoyma anlamında kullar nasıl ki karanlıktan evlerine sığınıyorlarsa manevi anlamda da sığınmak için akşam namazı kılmaları gerekir. Manevi bir şifa kaynağı olan akşam namazı gün içinde yapılan kötülüklerin, küçük günahların -samimi bir şekilde eda edildiğinde- Allah tarafından bağışlanmasını sağlar.

“Namaz insanın kapısının önünden akan tatlı ve tertemiz bir ırmağa benzer. Günde beş defa o nehre girip yıkanan bir kişinin üzerinde kir namına bir şey kalır mı dersiniz?” Akşam namazı kılmak günün pisliğinden stresinden kulları uzaklaştıracak bir nehir gibi olacaktır. Vücutta biriken bütün sıkıntıları alan akşam namazı diğer namazlar gibi süresi uzun olan bir ibadet değildir. Günün en bitkin hali ile Allahu Teâlâ’nın karşısına çıkan kulların bu namazı kılması Rab ile kul arasında büyük bir bağın oluşmasını sağlayacaktır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı kılınışı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.

AKŞAM NAMAZININ ÜÇ REKAT FARZI