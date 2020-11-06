Aksaray'da 285 bininci kamyonu üretti

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Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 285 bininci kamyonunu üretim bandından indirdi. Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 285 bininci kamyonu, Actros 1851 LS 4x2 oldu.

Aksaray Kamyon Fabrikası'nın, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ettiği belirtildi. Fabrikanın kamyon ihracatının kurulduğu 1986 yılından bu yana 74 bin adedi aştığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer, "Aksaray’daki 34 yıllık deneyimimizin ürünü olan 285 bininci kamyonumuzu banttan indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2022’de ulaşmayı hedeflediğimiz 300 bininci kamyon üretimine emin adımlarla ilerliyoruz. Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1’i olan Aksaray Kamyon Fabrikası gerçekleştirdiği katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor" dedi.