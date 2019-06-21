Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olay, kent merkezi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsü bir tesiste mola vermişti.

Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi. Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: ŞİKAYETÇİ OLMADI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, görüntülere de yansıyan kaçırmaya olayına karışan kişilerin genç kadının kocası, abisi, kardeşi, ablası, eniştesi ve yengesi oldukları tespit edildi. Saçından sürüklenerek otomobile bindirilen Kadriye S. polis tarafından kurtarıldıktan sonra bir sığınma evine yerleştirildi.

Konuyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle;

"Yapılan soruşturmada mağdurun Ankara ilinde bulunan sığınma evinden Mersin ilinde bulunan kadın sığınma evine gönderildiği sırada E-90 karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde bulunduğu otobüsten aile fertlerince zorla indirilip kendi araçlarına bindirildiği ve tekrar Ankara iline götürülmek istendiği, ancak yapılan ihbar üzerine kolluk kuvvetlerince derhal olaya müdahale edilerek mağdurun sığınma evine güvenli bir şekilde teslim edildiği, mağdurun olayın hemen akabinde olaya karışan aile fertlerinden şikayetçi olmadığını belirttiği anlaşılmıştır.

Olaya karışan kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, altı kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir"