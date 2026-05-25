Aksaray'da süt sağarken akıma kapılan kadın ağır yaralandı
Aksaray Eskil'de süt sağma makinesi ile süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 06:56
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Eskil ilçesi Kaputaş köyünde meydana geldi. Mihriban Eski (47), evlerinin yanında bulunan ahırda süt sağdığı sırada akıma kapıldı.
Durumu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eski, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan Eski'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
