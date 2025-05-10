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        Ihlara Vadisi'nde balonlar, Anneler Günü için havalandı

        AKSARAY'daTürkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'nın başlangıç noktasındaki Ihlara Vadisi'nde sıcak hava balonları, 'Anneler Günü'ne özel havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:06
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        Ihlara Vadisi'nde balonlar, Anneler Günü için havalandı
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        AKSARAY'daTürkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'nın başlangıç noktasındaki Ihlara Vadisi'nde sıcak hava balonları, 'Anneler Günü'ne özel havalandı.

        Ihlara Vadisi'nde valilik öncülüğünde gerçekleştirilen sıcak hava balonu uçuşuyla anneler, Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi, kaya oyma evler, Selime Katedrali ve Hasandağı'nın manzarasına karşı gökyüzüne uçtu.

        'ANNELERİMİZ ÇOK KUTSALDIR'

        Anneler ile birlikte uçan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "'Anneler Günü'nde annelerimize bir sürpriz yapalım' dedik. Özellikle çiftçi ve esnaf annelerimize böyle bir sürpriz yaptık. 2025 yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Aileye yönelik eylemlerimiz, faaliyetlerimiz devam edecek. Annelerimiz çok kutsaldır. Annelerin yeri çok farklıdır. Bu farkındalığı tüm çocuklarımız nezdinde, toplumumuz nezdinde bir farkındalık oluşturmak için balon uçuşunu tercih ettik. Ihlara biliyorsunuz bir dünya markası" dedi.

        'BALON SAYISINI 10'A ÇIKARDIK'

        Vali Kumbuzoğlu, "Gün doğumunu Ihlara'da balon uçuşuyla birlikte izlemek ve Melendiz Çayımız, kaya oyma evlerimiz, Selime Katedralimiz ve 100'ün üzerinde kilise, çok güzel bir tabiat görünümü, Hasandağı manzarasıyla balonlar gerçekten ayrı bir güzellik katıyor. Balon sayısını 10'a çıkardık. Hedefimiz 30 ve daha sonra yine destinasyonlarımızı artırarak dünya markası olan Ihlara'yı daha da tanıtmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki bütün turistleri, dünyadaki bütün turistleri Ihlara'ya çekmek suretiyle Ihlara'nın tanıtımını daha da artıracağız" diye konuştu.

        'ÇOK HEYECANLIYIZ'

        Serpil Çevik, "En güzel Anneler Günü hediyesini valimiz sayesinde aldık. Bugün, Anneler Günü'ne özel uçan balonla gezeceğiz. Çok heyecanlıyız, ilk kez biniyoruz. 4 çocuk annesiyim, çok heyecanlandım" dedi. Hava Yıldırım ise "Bize bugünü ayarlayıp, balona bindirdiği için valimize çok teşekkür ediyoruz. Anneler Günü olduğu için heyecanlıyız. İnşallah heyecanımızı da yeneceğiz bunun sayesinde" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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