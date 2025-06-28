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        Aksaray'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Aksaray'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:59
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        Aksaray'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Aksaray'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Hamza S. idaresindeki 34 HMZ 551 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Boğazköy mevkisinde, park halindeki 80 AER 657 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Tuna S. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, Ortaköy Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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