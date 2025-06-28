Aksaray'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, Ortaköy Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.