Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüleri öğrenilemeyen 5 araç zincirleme kaza yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Konya istikametinde yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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