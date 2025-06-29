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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:36
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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüleri öğrenilemeyen 5 araç zincirleme kaza yaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Konya istikametinde yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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