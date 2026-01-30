Habertürk
        Aksaray Haberleri

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aksaray'da inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

        Aksaray'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 353 konutun hak sahibi, çekilen kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:40
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aksaray'da inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
        Aksaray'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 353 konutun hak sahibi, çekilen kurayla belirlendi.

        Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

        Vali Murat Duru, Türk medeniyetinde evin sadece 4 duvardan ibaret bir yapı olmadığını söyledi.

        Evlerin yuva ve aile kavramı anlamına geldiğini belirten Duru, şöyle konuştu:

        "Ailemiz bizim sarsılmaz mayamızdır. Sosyal devlet, vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamayı bir lütuf olarak değil, en temel haklarından biri olarak görür. Bugün işte bu kura çekimiyle bu teveccühe tanıklık ediyoruz. Bugün çekilecek kuralarla ilk etapta 2 bin 353 konutun hak sahipleri belirlenerek, binlerce ailemizin yuva hayaline ortak olacağız. Bu projede şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine, gazilerimize, engelli kardeşlerimize, gençlerimize ve emeklilerimize sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devletimiz pozitif ayrımcılık yapmıştır. Şimdiden kurası çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum."

        AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise Türkiye'nin 3 yıl kadar önce çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

        Devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman depremzedelerin yanında olduğunu vurgulayan Altınsoy, "455 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu deprem konutlarının maliyeti 3,5 trilyon lira, yani 90 milyar doları geçti. Daha da bu maliyetler devam edecek. Bugün de kuraya katılan vatandaşlarımızın çekilişini yapacağız. İnşallah vatandaşlarımız evlerine kavuşacak. Kuradan çıkamayanlar olacak ancak bu bir nasip işi. İnşallah en kısa zamanda o kardeşlerimiz de evlerine kavuşur." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Evren Dinçer de kura töreninin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın ise Türkiye'nin dört bir yanında binlerce projeyi hayata geçirdiklerini, bugüne kadar 1 milyon 757 bin konutu tamamlayarak millete yakışır, kalıcı ve güvenilir eserleri teslim ettiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Duru, şehit annesi ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılan kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

