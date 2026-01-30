Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek

        ZEKERİYA KARADAVUT - Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında yarın sahasında VakıfBank ile yapacağı maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında yarın sahasında VakıfBank ile yapacağı maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.


        Aksaray ekibinin başantrenörü Dehri Can Dehrioğlu, AA muhabirine, ligde ilk yarının sonlarına doğru takımının yükselişe geçmeye başladığını söyledi.


        İkinci yarının başlamasıyla bunu devam ettirdiklerini belirten Dehrioğlu, "Oynadığımız ilk 2 maçı kazanma şansımız çok yüksekti, elimizden kaçırdık. Son 3 maçımızı kazandık, bu yükselen grafiğimizi sezon sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız. Önümüzdeki 4 maçtan 3'ünü kazanırsak bir alt lige düşmekten kurtulmuş olacağız." dedi.


        Dehrioğlu, yarınki rakipleri VakıfBank'ın çok iyi ve kaliteli bir takım olduğunu dile getirdi.

        VakıfBank'ın Aksaray'a temkinli geleceğine değinen Dehrioğlu, şöyle konuştu:

        "Salonumuz deplasman takımları için zor bir yer. Burada maçlar pek kolay geçmiyor. Başka takımlarla buraya geldiğimde de rahat ayrılamıyordum. VakıfBank'ın takvimi çok yoğun. Hafta sonu, hafta içi sürekli maç oynuyorlar. Kuzeyboru her maça galibiyet parolasıyla hazırlanır, bu maçı da inşallah kazanacağız. Maçla ilgili teorik önlemlerimizi aldık, uygulamadaki önlemleri de alacağız. Taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz."





        - "Takımın içerisinde hava gayet iyi"

        Pasör Lila Şengün ise sezonun ilk yarısında takımın ritmini bulmakta zorlandığını belirtti.

        Takım olarak iniş ve çıkışlarının çok fazla olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

        "İkinci yarının başından itibaren hem antrenman temposunun artmasıyla hem de sporcuların birbirinin dilini çözmesiyle oyun stilimiz ve tempomuz arttı. Bu durum maçlara da yansıyor. Takımın içerisinde hava gayet iyi. Sezonu iyi tamamlayabilmemiz için önümüzde birkaç hedef maçımız var. VakıfBank gibi büyük kulüplerle maç yapmak her zaman zordur. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rakibimizin kim olduğundan çok, bizim ne yapacağımız önemli. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda güzel bir oyun oynayarak kazanmak istiyoruz. VakıfBank maçında oyunumuzu sahaya daha da geliştirerek yansıtabilirsek iyi bir galibiyet alabiliriz. Saha avantajımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak

        Benzer Haberler

        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Aksaray NSM'den narkotik operasyonu: 8 tutuklama
        Aksaray NSM'den narkotik operasyonu: 8 tutuklama
        Aksaray'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Aksaray'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        17 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatlıcıda yakalandı
        17 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatlıcıda yakalandı
        Aksaray'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aksaray'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aksaray'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aksaray'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı