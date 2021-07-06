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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ 2021 yılı mezunlarını verdi

İHA

ASÜ 2021 yılı mezunlarını verdi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) pandemi sürecini evlerinde uzaktan eğitimle tamamlayan öğrencilerinin normalleşme ile birlikte mezuniyet törenlerini gerçekleştirdi.
Aksaray Üniversitesi 11 Mart 2020 tarihinde başlayan pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçen örgün eğitimin 1 Haziran 2021 sonrasında tekrar başlamasıyla birlikte uzaktan eğitim alarak son yıllarını da tamamlayan öğrencilerin mezuniyet törenlerini gerçekleştirdi. ASÜ Atletizm Stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aylardır okullarından uzak kalan öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında sunumların yapıldığı törende bilim dallarında dereceye giren öğrenciler belirlendi. ASÜ Rektörü Yusuf Şahin öğrencilerinin mezuniyet töreninde onlara veda amaçlı ney dinletisi yaptı. Yunus Emre ezgileri ile öğrencilerine veda eden Rektör Şahin, Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte dereceye giren öğrencilere diplomalarını takdim etti. Türkiye’nin yeni öğretmenlerinin mezun olduğu ASÜ’de mezuniyet yürüyüşü yapan öğrenciler protokolü selamlayarak veda etti. Dereceye giren öğrenciler yaş kütüğüne öğretim üyeleri ile birlikte isimlerinin yazılı olduğu etiketleri çaktı. Daha sonra havai fişek gösterisi eşliğinde geri sayım yapan öğrenciler kep atarak mezun oldu.

“Normalleşmenin ilk adımlarını burada görmek bizi mutlu etti”
Pandemi sürecinin ardından yapılan mezuniyet törenini değerlendirerek öğrencilere başarı dileyen Vali Hamza Aydoğdu, “Bugün Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinin mezuniyet törenine katıldık. Biliyorsunuz pandemi sürecinde herkes bir şekilde evlere kapanmıştı. Aksaray gerçekten üniversiteyle, kolluk kuvvetleriyle, bütün arkadaşlarımızla ciddi bir mücadele ettik. Türkiye genelinde normalleşmeye başlayınca bizde değerli rektörümüzle birlikte bu normalleşmeye bir katkı sunalım diye Eğitim Fakültesinden başlayarak, mezuniyet töreni düzenledik. Bugün arkadaşlarımızla bu normalleşmeyle birlikte maske ve mesafeye de dikkat ederek hem üniversitedeki öğretim görevlileriyle dekanlarımızla, öğrencilerimizin velileriyle çok güzel bir ortam oluşmuş. Öğrencilerimizin mutluluğunu görmek, normalleşmenin ilk adımlarını burada görmek bizi mutlu etti. Bu vesileyle emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, değerli rektörümüze, hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Rektör Şahin öğrencilerine başarılar diledi
ASÜ Rektörü Yusuf Şahin, 1 Haziran ile beraber yeni bir döneme girdik diyerek, “Valimizin himayelerinde Türkiye’deki genel manada toplumsal psikolojinin düzelmesine katkı da sunar düşüncesiyle Aksaray Üniversitesi mezuniyetlerine bugün itibariyle başlamış olduk. İnşallah bundan sonra toplumdaki genel normalleşmeye bizim bu başladığımız etkinlikler katkı da sunacaktır. Güzel oldu. Mezunlarımıza hayatlarında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mezun olan yeni öğretmenler duygularını anlattı
Türkmenistanlı yabancı öğrenci Bayram Muradov duygularını anlatarak, “Yeni mezun oldum. Bilgisayar öğretmenlik bölümü bitirdim. Türkmenistanlıyım aslen yabancı uyruklu öğrenciyim. Valla bilmiyorum ilk önce sağlıklı huzurlu bir yaşamı düşünüyorum. Sonra bilmiyorum. Kariyerimi geliştirmeyi düşünüyorum. Yüksek lisans olabilir. Şimdilik bu kadar” dedi. Hilal Pektaş ise, “İngilizce öğretmenliği bölümünden mezunum. Çok mutluyum. Ama çok değişik duygular içerisindeyim açıkçası, yani geleceğe dair büyük bir merak duygum var şuan, bir sayfa bitti. Yeni bir sayfa başlıyor. Ne bileyim, bir yandan belirsizlik ama bir yandan da mutluyum. Bütün 4 senenin heyecanlıyım. Yeni bir sayfa başlıyor benim için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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