Aksaray'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? Aksaray İmsakiye 2026
Aksaray ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ''Aksaray iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İmsakiye, imsak ve iftar vakitlerini göstererek oruç tutanlara rehberlik ediyor. Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. İşte, 2026 Aksaray imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
Ramazan ayının gelmesiyle Aksaray imsakiye 2026 aramaları da hız kazandı. İl il farklılık gösteren sahur ve iftar saatleri dolasıyla Aksaray’da ikamet edenler ilk kez sahura ne zaman kalkacaklarını, imsak vaktinin ne zaman olduğunu ve iftar vaktinin kaçta olduğunu da araştırıyor. Peki Aksaray’da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Aksaray sahur ve iftar saati
AKSARAY’DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Aksaray İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 06.01’de bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Çarşamba akşamı saat 18.33 olarak duyuruldu.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:49’da okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06.00 olacak.
AKSARAY İMSAKİYE 2026
Aksaray’ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Aksaray İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Aksaray 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Aksaray tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.
İFTAR DUASI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İFTAR DUASI ANLAMI
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri, sahur yapmanın oruç ibadetindeki yerini şöyle ifade ediyor:
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.