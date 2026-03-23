Aksaray’da kayıp olarak aranan alzheimer hastası ölü bulundu
Aksaray'da evinden çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Muzaffer Sevimli için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu Sevimli, 25 saat sonra dere yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Aksaray’da kayıp olarak aranan alzheimer hastası Muzaffer Sevimli'nin (70), dere yatağında cansız bedeni bulundu.
YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ
DHA'daki habere göre olay; Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde meydana geldi. Önceki gün 16.00 sıralarında evinden çıkan ve geri dönmeyen alzheimer hastası Muzaffer Sevimli’nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
DERE YATAĞINDA BULUNDU
Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin 25 saatlik çalışmasında Sevimli'nin, köydeki dere yatağında cansız bedeni bulundu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Sevimli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sevimli'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
9 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU BULUNDU
Öte yandan, Sevimli’nin 21 Şubat'ta da kaybolduğu, ekiplerin 9 saatlik çalışma sonucu bulunup, yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.