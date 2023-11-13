AKSUNGUR, milli olarak geliştirilen TEI-PD170 motoruyla 30 bin fit yükseklikte uçuş gerçekleştirdi - Savunma Sanayi Haberleri

AKSUNGUR, milli olarak geliştirilen TEI-PD170 motoruyla 30 bin fit yükseklikte uçuş gerçekleştirdi - Savunma Sanayi Haberleri

AKSUNGUR, milli olarak geliştirilen TEI-PD170 motoruyla 30 bin fit yükseklikte uçuş gerçekleştirdi Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur silahlı insansız hava aracı (SİHA), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İlkleri gerçekleştirmeye devam eden Aksungur, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TEI tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan Aksungur, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

YENİ BİR BAŞARI Aksungur böylece, milli imkanlarla üretilen motorla birlikte bir başarıya daha imza attı" denildi. Şirketin ayrıca, Aksungur'un yerli motorla 40 bin feet'lik yükseklikte uçmasını hedeflediği belirtildi.