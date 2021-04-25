Hedef başarıyla vuruldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SİHA'ların yeni mühimmat test atışlarıyla güçlendiğini ifade etti.
Kararlılıkla yollarına devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:
"AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ),TÜBİTAK SAGE ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 25, 2021
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