Hedef başarıyla vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSavunma Sanayi
ABONE OL

AKSUNGUR SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'nın, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi

AKSUNGUR SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu
Hedef başarıyla vuruldu
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SİHA'ların yeni mühimmat test atışlarıyla güçlendiğini ifade etti.

Kararlılıkla yollarına devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ),TÜBİTAK SAGE ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bloomberg: Tosyalı, BMC için masada
SAVUNMA SANAYİBloomberg: Tosyalı, BMC için masada
Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300 dünya rekoru kırdı
SAVUNMA SANAYİYerli füze motorundan dünya rekoru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BOZDOĞAN füzesi ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
SAVUNMA SANAYİ'İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu'
Güvenlik güçlerinin yeni aracı Pars İzci, ihracatta da iddialı
SAVUNMA SANAYİSeri üretim aşamasına geldi
TİHA'nın üçüncü prototipi olan Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamlandı
SAVUNMA SANAYİAkıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, üniversitelere 'geleceğin teknolojileri'ne ilişkin proje üretme çağrısı yaptı
SAVUNMA SANAYİSSB'den üniversitelere teknoloji çağrısı
Bakan Varank, HAVELSAN'ın keskin nişancı simülatörünü denedi
SAVUNMA SANAYİBakan Varank'tan simülatör testi
TSK ve jandarmanın yeni zırhlıları için seri üretim başlıyor
SAVUNMA SANAYİYeni zırhlılarda seri üretim başlıyor
Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi
SAVUNMA SANAYİSilah ihracatında yüzde 5 artış
Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası
SAVUNMA SANAYİHem NATO hem de BM'de kullanılan tek Türk aracı