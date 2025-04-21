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        Haberler Spor Futbol Al Hilal: 2 - Al Shabab: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Hilal: 2 - Al Shabab: 2 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:40 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:40
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        Jorge Jesus ile Fatih Terim yenişemedi
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        Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Hilal, sahasında Al Shabab ile karşılaştı. Türk teknik direktör Fatih Terim'in başında olduğu Al Shabab takımı mücadelenin 7. dakikasında Podence'in golüyle 1-0 öne geçti. Al Hilal, 31. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile beraberliği yakaladı. Mavi-beyazlılar, 46'da Salem Al Dawsari ile öne geçerken; 68. dakikada Mohammed Al Shwirekh, konuk ekip adına beraberlik golünü kaydetti. Müsabakada başka gol olmazken Riyad derbisinde taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

        Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Jorge Jesus'un öğrencileri zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Al Hilal, puanını 62'ye yükseltirken, Al Shabab puanını 51'e çıkardı. Ligde üst üste 2. beraberliği alan Terim'in öğrencileri 6. sırada yer alıyor.

        Fatih Terim, ligde son 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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