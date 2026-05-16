        Al Hilal: 2 - Neom SC: 0 | MAÇ SONUCU

        Al Hilal: 2 - Neom SC: 0 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Al Hilal, evinde Neom SC'yi 2-0 mağlup etti. Ruben Neves ve Sultan Madash'ın golleriyle puanını 81'e yükselterek 83 puanlı lider Al Nassr'a karşı takibini sürdüren Al Hilal, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:44
        Al Hilal, şampiyonluk umudunu son maça taşıdı!

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Al Hilal, Neom SC'yi ağırladı. Kingdom Arena'daki müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Al Hilal oldu.

        Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 10'da penaltıdan Ruben Neves ve 58. dakikada Sultan Madash attı.

        Bu sonucun ardından Al Hilal, puanını 81'e çıkardı ve 83 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr'a karşı takibini sürdürerek şampiyonluk umudunu korudu. Neom SC ise 44 puanla 13. sırada kaldı.

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 34. ve son haftasında Al Hilal, Al Fayha'ya konuk olacak. Neom SC, Al Ettifaq'ı ağırlayacak.

