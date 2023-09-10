6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Al-Musrati, Braga'ya 3 puanı getirdi.

Braga dün akşam Portekiz Ligi'nde Moreirense'yle deplasmanda karşı karşıya gelirken konuk ekipte Joao Moutinho 53. dakikada kırmızı kart gördü, Al-Musrati 57'de oyuna girdi.

Sakatlığı nedeniyle Panathinaikos ve Sporting mücadelelerinde forma giyemeyen 27 yaşındaki orta saha, Pizzi'nin pasında uzatmalarda skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti ve Braga'yı galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe'nin Al-Musrati için 8 milyon Euro önerdiği, Braga'nın ise oyuncuyu satmak istemediği ancak 15 milyon Euro ve üzerinde bir meblağı değerlendirmeye alacağı iddia edildi.