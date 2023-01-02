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Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun imza tarihini açıkladı!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için 3 Ocak Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için Riyad'a uçan Portekizli futbolcu da Al-Nassr taraftarlarına ilk mesajını sosyal medyadan yolladı.

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun imza tarihini açıkladı!
AA

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yarın (3 Ocak Salı) saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Uçakta çektiği videosu paylaşılan Portekizli yıldızın, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" sözleri de aktarıldı.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

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