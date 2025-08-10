Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Al Nassr, Inigo Martinez'i renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Al Nassr, Inigo Martinez'i renklerine bağladı

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İspanya'nın Barcelona takımından ayrılan Inigo Martinez'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 13:27 Güncelleme: 10.08.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Al Nassr, Inigo Martinez'i renklerine bağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Al Nassr Kulübü, Barcelona ile sözleşmesi sonlandırılan serbest oyuncu statüsündeki İspanyol futbolcu Martinez ile 1 yıllık anlama yapıldığını duyurdu.

        Real Sociedad ve Athletic Bilbao'da oynayan 34 yaşındaki stoper, 2023'te Barcelona'ya transfer oldu.

        Martinez, birer kez LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadığı Barcelona kariyerinde 71 maça çıkıp 3 gol attı.

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı ve kadrosunda Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Sadio Mane gibi oyuncuları bulunduran Al Nassr, Joao Felix transferinin ardından Martinez'i de takıma dahil ederek yeni sezon öncesi önemli bir takviye daha yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"