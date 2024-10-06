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        Haberler Dünyadan Al Pacino bebeğini anlattı: Onunla yeni şeyler öğreniyorum - Magazin haberleri

        Al Pacino bebeğini anlattı: Onunla yeni şeyler öğreniyorum

        84 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Al Pacino, bir yaşındaki oğlu Roman'dan sonraki hayatını anlatırken, "Onunla yeni şeyler öğreniyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:29
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        Al Pacino, bir yaşındaki oğlu Roman ile ilgili düşüncelerini paylaştı. 84 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, "oğlu sayesinde yeni şeyler öğrendiğini" ve "hayata daha fazla dâhil olduğunu" söyledi.

        Al Pacino, 30 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın Haziran 2023'te Roman'ı dünyaya getirmesiyle, yıllar sonra yeniden babalık heyecanı yaşadı.

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        Ünlü oyuncu, Roman'ın doğuşunun, gelecek hafta yayınlanacak olan 'Sonny Boy' adlı anı kitabını yazma kararındaki itici güçlerden biri olduğunu açıkladı.

        New York Times'a verdiği yeni bir röportajda, kitapta küçük oğlu hakkında bir pasaj yazdığını söyledi.

        Al Pacino, bebeğinin, 2020'de geçirdiği ağır Covid hastalığı sonrası hayata tutunma sebebi olduğunu belirtti.

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        Al Pacino ile kız arkadaşı Noor Alfallah'ın ayrılmasının ardından ikili yasal velayeti paylaştı. Ancak çocuğun bakımını Kuveyt'te doğup ABD'de büyüyen Alfallah yapıyor.

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        Mahkeme belgelerine göre, anlaşma şartlarına göre Al Pacino, Noor Alfallah'a 110 bin dolar tutarında peşin nafaka ödemesi sağladı.

        Çocuğunun annesine ayrıca ayda en az 30 bin dolar ödüyor. Bu rakam, gelirine bağlı olarak artırılabilecek bir miktar olarak belirlendi. Pacino oğlunun eğitim fonuna yılda 15 bin dolar ödüyor.

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        Al Pacino'nun Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 23 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri; Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 34 yaşında Julie Pacino adında bir kızı bulunuyor.

        #Al Pacino
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