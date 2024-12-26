Al Pacino bir yaşındaki oğlunun annesi Noor Alfallah ile Noel partisinde
Al Pacino, bir yaşındaki oğlu Roman'ın annesi Noor Alfallah ile birlikte Noel partisine katıldı. 84 yaşındaki Pacino ile 30 yaşındaki Alfallah, ilişkilerinin bittiğini açıklamıştı
Al Pacino, bir yaşındaki bebeği Roman'ın annesi Noor Alfallah ile birlikte Batı Hollywood'da Noel partisine katıldı.
84 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ile 30 yaşındaki yapımcı Noor Alfallah, partide oyuncular Jack Huston ve Bill Maher, ünlü yönetmen Ridley Scott ile buluştu.
Al Pacino ile ilişkisini bitirdiği bilinen Noor Alfallah, ekim ayı başında komedyen ve sunucu Bill Maher ile birlikte bir restorandan çıkarken görüntülenince, ikili arasında aşk söylentisi çıkmıştı.
Söylentiler karşısında Noor Alfallah; "Bill, benim arkadaşım. Sadece arkadaşım. O, harika biri ama biz sadece arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.
Noor Alfallah ile Al Pacino ilişkisi 2020'de başladı. Çiftin oğlu Roman, Haziran 2023'te dünyaya geldi.
Çiftin ilişkisinin bittiğine dair iddiaları netleştiren Noor Alfallah olmuştu. Ekim ayında kendisine Al Pacino ile ilişkilerinin devam edip etmediği sorulduğunda, "Hayır, arkadaşlığımız var" cevabını vermişti.
Al Pacino'nun sözcüsü de "Al ve Noor uzun yıllardır çok iyi arkadaşlar ve şimdi de oğulları Roman'ın ebeveynleri durumundalar" demişti.
Noel partisine birlikte katılan ikilinin arkadaş olarak mı yoksa sevgili olarak mı bir arada olduğu netlik kazanmadı.
ROMAN, AL PACINO'NUN DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞU
Al Pacino'nun Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 23 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri; Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 34 yaşında Julie Pacino adında bir kızı bulunuyor.
"OĞLUM, HAYATA TUTUNMA SEBEBİM"
Al Pacino, bir süre önce çıkardığı 'Sonny Boy' adlı anı kitabında küçük oğlu Roman hakkında bir pasaj yazmış, bebeğinin, 2020'de geçirdiği ağır Covid hastalığı sonrası hayata tutunma sebebi olduğunu belirtmişti. "Oğlu sayesinde yeni şeyler öğrendiğini" söyleyen usta oyuncu; "Hayata daha fazla dâhil olduğunu" belirtmişti.